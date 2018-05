Alicia Pucheta wird Präsidentin von Paraguay

Erste Präsidentin von Paraguay: Alicia Pucheta de Correa im Parlament in Asunción (Aufnahmen vom 9. Mai 2018). © KEYSTONE/AP/JORGE SAENZ

Paraguay bekommt erstmals eine Präsidentin: Der bisherige Staatschef Horacio Cartes erklärte am Montag seinen Rücktritt, um in sein neues Amt als Senator zu wechseln. Damit rückt die bisherige Vizepräsidentin Alicia Pucheta de Correa an die Staatsspitze.