Nach dem Sieg in Bern stehen die Schweizer Curlerinnen um Skip Alina Pätz, die Weltmeisterinnen von 2015, auch am Champions-Tour-Turnier in Glasgow im Final. Dort unterliegen sie Schottland 3:8.Die Curlerinnen von Baden Regio erreichten ungeschlagen die K.o.-Spiele.