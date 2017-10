Alkoholisierter Fahrer begeht Flucht

Am Samstag um 05:20 Uhr fuhr der Mann vom Dorfplatz in Richtung Weisstannen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte in der Folge in ein Auto, welches am rechten Strassenrand parkiert war. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Wohnwagen geschoben. Der Verursacher fuhr mit seinem, ebenfalls stark beschädigten Auto nach Hause.

KapoSG

Er konnte später durch die Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht werden. Anlässlich seiner medizinischen Untersuchung musste er eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.

(red/KapoSG)