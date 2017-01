Alle Schweizer-Spiele live im TV

Was bei den Männern selbstverständlich ist, ist für die Frauen noch immer eine Meldung wert: Die Spiele der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft sind live im TV zu sehen. Das vermeldete heute der Schweizer Fussballverband auf Twitter:

Im Video zeigte sich Nati-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg erfreut von der Entscheidung: «Es ist ein weiteres tolles Statement für den Frauenfussball.» Das Schweizer Fernsehen zeigte bereits die Spiele der Schweizerinnen an der WM in Kanada 2015.

Die Schweiz ist zum ersten Mal an einer EM-Endrunde dabei. Wie übrigens auch Österreich, Gegner der Nati in der Vorrunde. Ebenfalls in der Gruppe C sind noch Frankreich und Island. Die letzten sechs Europameisterschaften gewann Deutschland.

Die Spiele der Schweizer Nati:

Dienstag, 18. Juli: Österreich – Schweiz

Samstag, 22. Juli: Island – Schweiz

Mittwoch, 26. Juli: Schweiz – Frankreich

Das Finale findet am 6. August statt. Hier gibt es Tickets für die Spiele an der Euro 2017 in der Niederlande.

(rr)