Alle wollten die Ami-Schlitten sehen

Grasgrüner Ami-Schlitten fährt auf das Gelände der Markthalle in Wattwil ein. © frick-media.ch

Der Andrang war riesig am US-Car Toggenburg. Aus der ganzen Schweiz reisten Fans mit ihren Amerikanischen Autos an und verursachten beinahe einen kleinen Verkehrskollaps in Wattwil.