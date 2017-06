Riesenschaden nach Unwetter

Ein Hagelzug verursachte vor allem in der Region Thun grössere Schäden. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Das Unwetter, das am Mittwochabend über Teile der Schweiz zog, hat Schäden in Millionenhöhe verursacht. Allein in der von einem Hagelzug heimgesuchten Region Thun rechnet die Berner Gebäudeversicherung mit 15 Millionen Franken.