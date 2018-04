Allianz fordert Umwelt-Abgabe auf Flugtickets

Der Flugverkehr ist in der Schweiz laut Umweltschützern für über 18 Prozent des menschengemachten Klimaeffekts verantwortlich. (Symbolbild) © Keystone/DPA/INA FASSBENDER

Nachtzug statt Billigflieger: Will die Schweiz die Klimaziele von Paris erreichen, muss sie Flugticketabgaben und Kerosinsteuer erheben und klimafreundliche Transportmittel wie Nachtzüge fördern. Dies verlangt eine breite Umweltallianz in einem offenen Brief.