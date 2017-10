Aloha Party mit FM1 DJ Danton

Ist die Party im Gange, wird ein Feuerkünstler ein wahres Feuerspektakel zeigen und das Thermometer noch mehr in die Höhe treiben. Die Aloha-Bar bietet auch in diesem Jahr erfrischende Getränke und leckere Snacks an.

Wann: Freitag, 6. Oktober und Samstag, 7. Oktober 2017 von 17.00 bis 23.00 Uhr im Säntispark Abtwil

Acts: DJ Danton (Freitag), DJ SvenMay (Samstag), Feuerkünstler (beide Abende)

Tickets: CHF 28.- (Erw.) – Wer das Party-Vergnügen im Solebad nicht verpassen will – Tickets gibts an der Abendkasse/Badkasse.