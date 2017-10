© flumserberg.ch

„Achtung, fertig, MUUH…!“ Am Sonntag, 22. Oktober 2017 findet auf der Alp Tannenboden am Flumserberg wieder der beliebte Alpchäsmarkt statt. In einzigartiger Atmosphäre können die Besucher an den liebevoll geschmückten Marktständen Alpkäse degustieren. Höhepunkt ist das Kuhrennen, an dem ausschliesslich Reiterinnen teilnehmen dürfen.