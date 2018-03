Alpenland Sepp zu Gast

Alpenland Sepp & Co. treten in den wohlverdienten Ruehstand!

Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Musikbranche, haben Alpenland Sepp & Co. entschlossen, 2019 in den wohlverdienten Ruhestand zu treten! Rudi, Franz und Sepp ist es wichtig, in aller Freundschaft und als erfolgreiche Band die Bühne zu verlassen!

Nach 19 Jahren Alpenland Sepp & Co. und 50 Jahre Bühnenerfahrung, wird es Zeit Adieu zu sagen. Im Mai 2019 beim Alpenland Musikfestival wird für Alpenland Sepp & Co. der Vorhang und die Showkoffer geschlossen. Die neue CD Produktion «Freunde wir sagen Dankeschön» ist ein würdiger Abschluss mit einer ganz besonderen Titel Auswahl.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen und eine grandiose Abschiedstour!

Am 5. & 6. Mai 2018 findet zum 14 mal das Alpenland Festival statt. Auch diesmal mit tollen Gästen.