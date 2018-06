Alpinist stürzt am Matterhorn in den Tod

Die Rettungskräfte konnten trotz eingeleiteter Reanimation nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Warum er beim Aufstieg auf das Matterhorn zu Fall kam, ist nicht klar. © KAPO VS

Am Matterhorn ist am Freitagmorgen ein ausländischer Alpinist aus unbekannten Gründen zu Fall gekommen. Trotz Reanimation verstarb er noch vor Ort. Er war in einer Dreier-Seilschaft unterwegs.