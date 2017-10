Alp-Pferde von U.K. werden verkauft

Seit Ende September befinden sich knapp 40 Pferde aus dem Bestand von U.K., die den Sommer auf verschiedenen Alpen in den Kantonen Graubünden und St.Gallen verbrachten, in der Obhut der Armee in Schönbühl. Dort sind die Pferde seither betreut, abschliessend identifiziert, geschätzt und für den Verkauf vorbereitet worden.

Aufgrund eines Zwischenentscheides des Departements für Erziehung und Kultur (DEK), das im Rahmen der ordentlichen Stellvertretungsregelung für die Rekursbehandlung eingesetzt wurde, konnten die Tiere aber nicht sofort verkauft werden. Ein weiterer Zwischenentscheid des DEK als Rekursinstanz von gestern Mittwoch hat jetzt den Weg für den Verkauf geebnet, teilt das Veterinäramt des Kantons Thurgau mit.

Alle Pferde wurden geschätzt

Der Verkauf wird auf Anweisung der Rekursinstanz in einem offenen Bieterverfahren ohne Beschränkung des Höchstpreises durchgeführt. Die Alp-Pferde wurden von zwei unabhängigen externen Experten geschätzt. Diese Schätzung bildet den Minimalpreis, zu dem die Pferde zum Verkauf angeboten werden. In die Schätzung einbezogen wurden unter anderem der Gesundheitszustand, die nachgewiesene Abstammung und der Ausbildungsstand der Tiere.

Öffentlicher Verkauf

Der Verkauf der Tiere im Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Schönbühl ist öffentlich und beginnt am Mittwoch, 11. Oktober, um 9 Uhr. Die Pferde müssen bar bezahlt und gleichentags abtransportiert werden. Zudem erfolgt eine Identitätskontrolle der Käuferinnen und Käufer. Wie das Amt mitteilt, werden zum Wohl der Tiere die Standorte der Käufer den jeweils zuständigen kantonalen Veterinärämtern gemeldet werden.

(red)