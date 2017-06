Als Apfelkönigin an die Olma?

«Der Kampf um das Krönchen der Thurgauer Apfelkönigin beginnt», schreibt Thurgau Tourismus in einer Mitteilung. Ab sofort können sich interessierte Kandidatinnen für das Casting vom 13. September bewerben. Die Nachfolgerin der amtierenden Apfelkönigin Angela Stocker wird am 21. Oktober an der Olma gewählt.

Obstbau im Thurgau repräsentieren

Mitmachen an der Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin können Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, die ihre Wurzeln im Thurgau haben oder mindestens eng mit dem Obstbau verbunden sind. Dazu muss die Kandidierende Auto fahren können. Die Apfelkönigin hat den Auftrag, während eines Jahres an Veranstaltungen die Obstbauregion zu repräsentieren.

Gute Ausstrahlung

Die Frauen, die gerne das Krönchen tragen würden, sollten initiativ, spontan und sympathisch sein. Eine gute Ausstrahlung sei ebenfalls wichtig, schreiben die Organisatoren: «Für die spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben während des Amtsjahres ist es wichtig, dass die Bewerberinnen kontaktfreudig und zeitlich flexibel sind.» Für die Arbeit gibt’s 2000 Franken Preisgeld und einen Mitsubishi, mit dem die Königin ein Jahr lang herumkurven darf. Hier geht’s zur Anmeldung.

A propos gute Ausstrahlung: Wir haben Bernadette, die Apfelkönigin 2015/2016, begleitet:

(saz)