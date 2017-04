Alte SBB-Tunnelröhre muss neuer Konstruktion weichen

Über der bestehenden Röhre des Raspille-Tunnels im Wallis wurde eine neue Konstruktion gebaut. Jetzt kann das darunterliegende Tunnelgewölbe abgerissen werden. (Archivbild) © Keystone/THOMAS DELLEY

Der 80 Meter lange Raspille-Bahntunnel auf der Simplonlinie zwischen Siders und Salgesch VS wird am letzten April-Wochenende abgerissen. In den letzten Monaten wurde über der alten eine neue, höhere Tunnelröhre gebaut.Der 1883 gebaute alte Tunnel ist für Doppelstockzüge nicht befahrbar.