Am 1. Februar heulen in der Schweiz die Sirenen

Sirenen wie diese in Zürich werden am kommenden Mittwoch, 1. Februar, schweizweit dem jährlichen Funktionstest unterzogen. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Wenn am Mittwoch, 1. Februar, in der ganzen Schweiz die Sirenen heulen, besteht kein Anlass zur Sorge: An diesem Tag findet der jährliche Sirenentest statt. Rund 5000 stationäre und etwa 2200 mobile Sirenen werden auf ihre Funktionsbereitschaft geprüft.