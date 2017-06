Am 34. Belluard Festival gibt’s ungewöhnliche Orte zu entdecken

Das Belluard Bollwerk Festival in Freiburg ist eröffnet. Geboten wird unter anderem eine nächtliche Spazierfahrt mit bizarren Gestalten. (Handout) © Pressebild

Ein Parcours mit Hörgeräten aus Ästen, eine performative Nachtfahrt, flüchtige Architektur: Am 34. Festival Belluard Bollwerk International in Freiburg werden Besucher eingeladen, ungewohnte Orte in der Natur, im öffentlichen Raum, bei Tag und bei Nacht zu entdecken.