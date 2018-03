Sommerzeit wider Willen

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhr wird in der Nacht auf Sonntag von zwei auf drei Uhr gestellt. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Am nächsten Sonntag beginnt die Sommerzeit. Während dies für einige einen einfachen Dreh an der Uhr bedeutet, beklagen andere negative Folgen für Gesundheit und Tierwohl. Sowohl in der Schweiz als auch in der EU gibt es Widerstand gegen die Sommerzeit.