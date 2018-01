Der Lenker ist am Steuer eingeschlafen und in die Wegkapelle an der Hauptstrasse zwischen Ebnet und Entlebuch geprallt. © Luzerner Polizei

Am frühen Samstagmorgen ist ein Autolenker auf der Fahrt von Ebnet in Richtung Entlebuch am Steuer eingeschlafen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Wegkapelle. Der Mann hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt.