Amazon legt für die Bio-Kette Whole Foods Market 13,7 Milliarden Dollar auf den Tisch. © KEYSTONE/AP/REED SAXON

Amazon steigt gross in den stationären Lebensmittelhandel in den USA ein. Der weltgrösste Online-Händler übernimmt die Bio-Kette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar. In diesem Kaufpreis sind auch die Schulden des Lebensmittelhändlers enthalten.