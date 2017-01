Amazon will 100’000 neue Jobs schaffen

Amazon-Chef Jeff Bezos kündigt kurz vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Trump an, er wolle 100'000 neue Jobs in den USA schaffen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA CNP POOL/ALBIN LOHR-JONES / POOL

Der Online-Händler Amazon will binnen 18 Monaten 100’000 neue Jobs in den USA schaffen. Das kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag an. Die Zahl der Mitarbeiter wird damit auf mehr als 280.000 steigen.