Ambri in Spiel 4 gegen Kloten ohne Plastino

Fällt nach seinem Autounfall vorerst aus: Ambri-Verteidiger Nick Plastino (li.) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Ambri-Piottas Verteidiger Nick Plastino muss nach seinem Autounfall am Sonntagnachmittag vorerst pausieren.Der 32-jährige Italo-Amerikaner konnte das Spital am Ostermontag verlassen. Sein Zustand gebe «nicht zu spezieller Besorgnis Anlass», schrieb der Verein in einer Medienmitteilung.