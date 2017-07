Ambri-Piotta holt Nick Plastino

Der 31-jährige Verteidiger spielte zuletzt für Slovan Bratislava, wo er in 60 KHL-Saisonspielen auf sieben Tore und insgesamt 26 Skorerpunkte kam. Plastino ist schon seit zehn Jahren in Europa aktiv war schon vier Mal Landesmeister, zweimal in Italien und je einmal in Norwegen und Finnland (2016 mit Tappara Tampere).

Plastino ist der zweite ausländische Spieler, den die Leventiner für die kommende Saison unter Vertrag haben. Der kanadische Stürmer Cory Emmerton hatte vor wenigen Wochen um eine Saison verlängert.

Ambri-Piotta will nach der Verpflichtung des italienischen Nationalspielers Plastino die beiden noch offenen Ausländer-Positionen mit Stürmern besetzen.

