Ambri siegt gegen Kloten erneut vor Heimpublikum

Luca Cereda und Ambri legen im Playout wieder vor © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Ambri-Piotta kann im Playout der National League gegen Kloten wieder vorlegen. Die Leventiner gewinnen das dritte Spiel zuhause mit 4:2 und gehen in der Best-of-7-Serie 2:1 in Führung.Der Sieg für das Team von Luca Cereda ging aufgrund der Spielanteile bei nummerischer Gleichzahl in Ordnung.