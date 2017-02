Ambris Präsident Filippo Lombardi mit Offenem Brief an die Fans

Ambris Präsident Filippo Lombardi war bei der traditionellen Team-Präsentation für die laufende Saison im letzten Sommer noch optimistisch © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Ambris Präsident Filippo Lombardi wendet sich vor dem Spiel in Davos in einem Offenen Brief an alle Fans und Sympathisanten der Biancoblu und fordert ein Zusammenstehen im Kampf um den Klassenerhalt.