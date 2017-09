Tom Cruise spielt in der US-Komödie "American Made" die Hauptrolle. Der Film übernahm am Wochenende vom 7. bis 10. September 2017 die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP/FRANCOIS MORI

Die US-Komödie «American Made» hat nach ihrem Start am 7. September auf Anhieb den ersten Platz in den Deutschschweizer Kinocharts ergattert. «The Hitman’s Bodyguard» und «Annabelle: Creation» belegten die weiteren Plätze.Auf Rang 4 landeten die Minions von «Despicable Me 3».