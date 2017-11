Ross, Mars und Gomez räumen ab

Die Tochter der Soul-Diva Diana Ross, Tracee Ellis Ross, führte durch die Mega-Galashow, bei der am Sonntag die American Music Awards verliehen wurden. © KEYSTONE/AP Invision/MATT SAYLES

Mit einer starbesetzten Gala sind in Los Angeles in der Nacht zum Montag die American Music Awards verliehen worden. Der Sänger Bruno Mars war mit acht Nominierungen als Favorit in die Verleihung gegangen.