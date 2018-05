Amerikaner düpieren Kanada

Die Kanadier gingen in einem spektakulären Spiel in Herning zwar bereits nach 47 Sekunden durch Pierre-Luc Dubois in Führung, doch die Amerikaner zeigten sich vor allem in den ersten beiden Abschnitten effizient. Aus nur 11 Schüssen erzielten sie drei Tore zum 3:3 nach 40 Minuten.

Im Penaltyschiessen traf Cam Atkinson gleich zweimal. Der Stürmer der Columbus Blue Jackets sicherte seiner Mannschaft damit nicht unverdient den Zusatzpunkt. Zuvor hatte Dylan Larkin (Detroit Red Wings) doppelt getroffen.

In der «Schweizer» Gruppe feierte Russland derweil einen souveränen Auftaktsieg. Gleich mit 7:0 fertigte der Olympiasieger das bedauernswerte Frankreich ab. Kirill Kaprisow von ZSKA Moskau avancierte mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner.

(SDA)