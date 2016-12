Ammann mit Platz 29 in der Quali – im K.o.-Duell gegen Tepes

Simon Ammann überstand die Qualifikation in Oberstdorf erwartungsgemäss ohne Probleme, hat aber noch viel Luft nach oben © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Simon Ammann meistert die Qualifikationshürde für das erste Springen im Rahmen der Vierschanzentournee erwartungsgemäss mühelos. Im K.o.-Duell am Freitag in Oberstdorf springt er gegen einen Slowenen. Ammann klassierte sich in der Qualifikation auf der Schattenbergschanze mit 128,5 m im 29. Rang.