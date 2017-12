Ammann zum Tournee-Auftakt 18. in Oberstdorf

Simon Ammann gewinnt das interne Schweizer Duell im ersten Durchgang. © Keystone/DPA/Daniel Karmann

Simon Ammann verpasst seinen ersten Top-Ten-Platz seit fast zwei Jahren auch in Oberstdorf. Den Sieg holt sich der Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen.20 Jahre, nachdem er in seinem ersten Weltcup-Springen in Oberstdorf mit einem 15.