Simon Ammann qualifizierte sich problemlos (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Simon Ammann und Killian Peier stossen am Mittwochmittag Schweizer Zeit vom Balken der kommenden Olympia-Schanze in Pyeongchang ab.Der Toggenburger Ammann und der Waadtländer Peier landeten in der Qualifikation nach Flügen auf 128 beziehungsweise 118 m im 15. und 34. Rang.