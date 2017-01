Ammann verpasst erneut den Finaldurchgang

Der Toggenburger verpasste nach einem missglückten Flug auf 123 m wie schon zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf den Finaldurchgang. Der Schweizer, der noch einen gelungenen Probesprung gezeigt hatte, hob wie bereits im Allgäu leicht verdreht vom Tisch ab. In der aktuellen Form mag es solche Fehler nicht leiden. Ammanns Flugschreiber spuckt diesen Winter Resultate aus, die keiner erwartet hätte: 25., 23., 21., 28., 38., 35., 24., 37., 43. Der Schweizer verfehlte somit im neunten Springen der Saison bereits zum vierten Mal die Weltcup-Punkteränge. Am Dienstag geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter.

Als Sieger liess sich Daniel-André Tande feiern. Der Norweger hielt mit Flügen auf 138 und 142 m den Polen Kamil Stoch und den Österreicher Stefan Kraft in Schach. Stoch erreichte im 2. Durchgang die Tagesbestweite von 143 m und kam bis auf einen halben Meter an den Schanzenrekord von Ammann vom 1. Januar 2010 heran.

Nach Halbzeit der Tournee übernahm Stoch die Führung vor Kraft und Tande. Das Trio ist bloss durch 6,6 Punkte oder ein paar Meter getrennt. Auch in dieser Wertung kann sich der Norweger als Sieger fühlen. Den ersten Sprung in Oberstdorf hatte er verhauen. Mit den folgenden drei Sprüngen schloss er nun die Lücke zu den Führenden.

(SDA)