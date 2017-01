Amriswil wehrt sich gegen Hooligans

Am vergangenen Mittwochabend wurde Volley Amriswil nicht nur auf dem Spielfeld herausgefordert. Auch auf der Tribüne ging es mächtig ab, und zwar mehr als erwartet oder erwünscht. Denn normalerweise verlaufen Volleyballspiele äusserst freundschaftlich. Nicht so gegen den bulgarischen Club CSKA Sofia: Dessen Fans verhielten sich nicht sonderlich friedlich.

Amriswil war vorbereitet

Volley Amriswil war bereits vor dem Europacup-Spiel zu Hause gegen den CSKA in dessen Heimat angetreten. Deshalb wusste der Thurgauer Club, dass sich unter den Fans zahlreiche Hooligans befinden. Ein Youtube-Video zeigt, wie die Fans beim Hinspiel in Bulgarien in der Halle Pyros zünden. In Amriswil wurde für die Auswärtsfans deshalb eine eigene Fanzone eingerichtet.

Eskalation vorgegriffen

Volley-Präsident Peter Kummer bestätigt gegenüber FM1Today, dass Amriswil von der Bundespolizei gewarnt worden war. Daraufhin wurden Massnahmen eingeleitet und das Sicherheitskonzept verstärkt. So hat unter anderem die Stützpunktfeuerwehr Amriswil mehr Leute für das Spiel bereit gestellt. Auch die Polizei war vor Ort.

Dies war auch nötig. Denn unter den insgesamt 700 Besuchern des Matchs zwischen Volley Amriswil und dem CSKA Sofia befanden sich zahlreiche bulgarische Hooligans. Je besser Amriswil spielte, desto stärker wurden die Rufe aus der gegnerischen Fanzone, berichtet die «Thurgauer Zeitung». Unter den Bulgaren kam es gar zu einer Schlägerei. Die Polizei musste einschreiten. «Wir haben die Streithähne getrennt und die Beteiligten drei Personen vor die Halle geführt», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Danach habe sich die Situation schnell beruhigt. «Im grossen und ganzen ist die Partie aus Sicht der Kantonspolizei friedlich verlaufen.»

«Bringt Sport durcheinander»

Nach dem Spiel war die Erleichterung bei Volley Amriswil gross, sagt Volley-Präsident Peter Kummer. «Das ist etwas, was wir nicht wollen», meint er zu der Situation mit dem CSKA. «Und es ist etwas, das im Volleyball nicht passieren darf. So etwas bringt den ganzen Sport durcheinander.» Volleyball sei als der fairste Mannschaftssport bekannt, und das solle auch so bleiben. Übrigens: Auf dem Spielfeld bewahrten die Amriswiler die Ruhe. Sie schlugen die Bulgaren mit 3:1. Der bei Gleichstand fällige Golden Set ging ebenfalls an den Schweizer Meister. Im Achtelfinal des CEV Cup treffen die Thurgauer nun auf das französische Team von Ajaccio auf Korsika.

(cla)