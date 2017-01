Amy Adams erhält Stern auf «Walk of Fame»

Amy Adams freut sich über die grosse Ehre, die ihr zuteil wird: Die Schauspielerin erhält eine Plakette auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/JORDAN STRAUSS

US-Schauspielerin Amy Adams, derzeit in den Filmen «Arrival» und «Nocturnal Animals» auf der Leinwand zu sehen, wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Adams enthüllt ihre Plakette am kommenden Mittwoch.