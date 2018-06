Amy Macdonald hat sich getraut

«What happens in Vegas…» – bleibt nicht in Vegas! Zumindest nicht, wenn Amy Macdonald (30) das auf Instagram postet. Auf dem Bild zu sehen: Die Schottin mit Richard Foster (32) beim Hochzeitskuss.

What happens in Vegas… ❤️ A post shared by Amy Macdonald (@amy__macdonald) on Jun 4, 2018 at 11:31am PDT

Beide trugen elegante weisse Kleidung bei ihrer Hochzeit im Wynn Hotel. Das Paar gab an Neujahr 2016 die Verlobung bekannt. Amy Macdonald kommt übrigens zu ihrem ersten Geburtstag als verheiratete Frau ins FM1-Land. Am 25. August tritt sie beim SummerDays Festival in Arbon auf.

Ob Macdonald und Foster beim Hochzeitstermin von Johnsons Teamkollege beim schottischen Fussballclub St.Johnstone inspiriert worden sind? Immerhin hat Verteidiger James Tavernier fast zeitgleich Ja gesagt. Er heiratete seine Langzeitfreundin Melissa.

(red.)