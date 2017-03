An diesen fünf Sätzen merkst du, dass du alt wirst

«Das musst du nicht mehr verstehen», ist die nachsichtige Antwort der jüngeren Mitmenschen auf deinen fragenden Blick, wenn sie sich über die neusten Snapchat Storys unterhalten. Wenn sie schon nicht mehr glauben, dass du es verstehen musst, haben sie dich als «alt» abgestempelt.

«Ein Kater am Montag? Warst du nicht am Freitag im Ausgang?» Genau das ist ja das Problem! Der Kater vom Freitag streicht dir auch am Montagmorgen noch um den Kopf.

«Wollen sie sich hinsetzen?», flötet einem im Bus die Teenagerin entgegen und ist sich in ihrer jugendlichen Unschuld oder Unerfahrenheit nicht bewusst, was diese Frage eigentlich aussagt. Nämlich: «Sie sehen aus, als wären sie im Sitzplatz-Alter.» Wenn einem dieser Satz allerdings nicht mehr trifft, sondern man sich über die «netten jungen Leute» freut, ist man wirklich alt und kann den Sitz freundlich lächelnd annehmen.

«Grüezi», ein Wort das alles klar macht. Wenn dich die jungen Dinger anfangen mit «Sie» anzusprechen, sagt das mehr über dein Alter als dein Geburtsjahr.

«Ich gebe ihnen eine etwas reichhaltigere Pflege als Muster mit.» Das klingt zwar gut gemeint, heisst aber im Klartext, dass deine alternde Haut mehr Pflege braucht und man ihr das auch ansieht. Das gilt für Männer natürlich gleichermassen wie für Frauen.