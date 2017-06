Ana Brnabic als serbische Regierungschefin bestätigt

Zu den Aufgaben von Ana Brnabic gehört die weitere Annäherung Serbiens an die Europäische Union. © Keystone/AP/DARKO VOJINOVIC

Als erstes Balkanland hat Serbien eine Frau an der Spitze der Regierung: Das Parlament in Belgrad bestätigte am Donnerstagabend die 41-jährige Ana Brnabic auf dem Posten.