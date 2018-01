Andreas Rauch – Neustart nach Autounfall

Den 2. Oktober 2017 wird Andreas Rauch nicht so schnell vergessen. Für einen kurzen Augenblick blickte er dem Tod buchstäblich in die Augen. Denn plötzlich kam ihm ein Auto

auf seiner Fahrspur entgegen. Beim darauffolgenden frontalen Zusammenstoß standen ihm alle Schutzengel zur Seite. Er zog sich zwar schwere Verletzungen zu, aber er überlebte.

Wie durch ein Wunder stand er bereits einen Monat später wieder im Tonstudio und verarbeitete dieses Erlebnis auf seine ganz eigene Art und Weise. Gemeinsam mit seinen

Songwritern Hans und Heinz Glawischnig produzierte er die brandneue Single „Jetzt starte ich neu“. Es ist eine kraftvolle Hymne auf das Leben. Ein Song, der Mut machen soll, selbst in

einer aussichtslosen Situation niemals aufzugeben und das Positive darin zu suchen. Denn die schwersten Krisen sind ja bekanntlich oft der Beginn für etwas Neues und Besseres.

Andreas Rauch – Ein steiniger aber umso interessanterer Weg nach oben

Mit 16 Jahren auf eigenen Beinen

Andreas Rauch hatte keine einfache Kindheit. Er wächst bei mehreren Pflegefamilien im Bezirk Murau auf und lernt dabei rasch, auf eigenen Beinen zu stehen. Mit 16 Jahren geht er

nach Salzburg, um sich von da an alleine durchs Leben zu schlagen. Mit allen möglichen Jobs, vom Bauarbeiter bis zum Barkeeper, verdient er sich seinen Lebensunterhalt, bis er als

Versicherungsmakler Karriere macht.

Der kontinuierliche Aufbau an einer Schlagerkarriere

Anfang 2000 lernt er durch Zufall die österreichischen Musikproduzenten Hans und Heinz Glawischnig kennen. Mit ihnen gemeinsam beginnt er eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit als Schlagersänger. Er produziert zahlreiche Singles und 2 CD-Alben, die viel Beachtung in der Schlagerszene finden. Einige Nummer 1-Airplayhits in Deutschland und Österreich gehen daraus hervor.

Die Erschaffung seines eigenen Paradieses

2007 erfüllt sich Andreas Rauch neben der Musik seinen zweiten großen Kindheitstraum. Er erschafft mit dem Rauchsee ein Sport- und Freizeitparadies in seinem Heimatbezirk Murau. Der See, inklusive eigener Fischzucht, Buschenschank, Bogenschützenzentrum und vielem mehr, wird zu seinem neuen Arbeitsplatz.

Zurück zu den Wurzeln

Die Musik lässt Andreas Rauch aber nie wirklich los. Er gründet daher 2010 seine erste eigene Band und verkauft kurzerhand seinen See. Seit damals arbeitet er wieder intensiv an seiner Schlagerkarriere und landet mit den Singles «Spiel mit dem Feuer» und «Verlier niemals deine Träume» zwei große Airplay- und Diskothekenhits. Seine aktuelle Single «Jetzt starte ich neu» und das gleichnamige CD-Album, das 2018 erscheint, ist ein weiterer Mosaikstein auf seinem Weg vom Geheimtipp zur bekannten Größe im deutschen PopSchlager.

Ausgewählte Erfolge

▪ Zahlreiche Radiohits in Österreich und Deutschland. Darunter Nummer 1-Hits auf MDR 1-Radio Sachsen, MDR 1- Radio Thüringen, Antenne Brandenburg, SR 3 Saarlandwelle,

Radio Melody, Radio Niederösterreich, Radio Kärnten, Radio Steiermark, Radio Burgenland und Radio Vorarlberg.

▪ Platz 1 in den offiziellen österreichischen Music Control Schlager-Airplaycharts.

▪ Platz 2 in den offiziellen Music Control Airplaycharts Deutschland (Kat. „Deutsch Rock“).

▪ Fernsehauftritte bei „Starnacht am Wörthersee“, „Stars, Musik und Stories“, „Steiermark Heute“, „Barbara Karlich Show“ und „ Brieflosshow“.

(ggrecords)