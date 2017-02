Anderlecht in letzter Minute qualifiziert

Hat gut lachen: René Weiler schaffte in letzter Minute die Achtelfinal-Qualifikation © KEYSTONE/PATRIK STRAUB

In den Rückspielen der Europa-League-Sechzehntelfinals erzielt René Weilers Anderlecht in letzter Minute das entscheidende Auswärtstor. Isaac Thelin gelang in der 90. Minute das entscheidende Auswärtstor für die Belgier.