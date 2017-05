Andre Agassi coacht Novak Djokovic in Paris

Andre Agassi begleitet Novak Djokovic ans French Open in Paris © KEYSTONE/EPA EFE/ALEX CRUZ

Novak Djokovic lässt sich am French Open vom ehemaligen Grand-Slam-Champion Andre Agassi coachen.Der serbische Weltranglisten-Zweite verkündete die Neuigkeit nach seiner Finalniederlage gegen Alexander Zverev (ATP 17) am ATP-1000-Turnier in Rom. «Vor Andre habe ich allergrössten Respekt.