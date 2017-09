Andrea Berg hautnah in Bregenz!

Eine Künstlerin, die durch ihre authentische und sympathische Art eine Ausnahmestellung im deutschen Musikmarkt hat. Seit 1992 steht sie für grosse Gefühle, Liebe und Leidenschaft – sie hat Drachen geritten, Seelen gestreichelt, Herzen verzaubert, über 13 Millionen Tonträger verkauft, Rekorde gebrochen und unzählige Menschen begeistert. Und feiert dieses Jahr 25 Jahre einer einzigartigen Karriere.

Pünktlich zum Jubiläum erscheint am 15.09.2017 das neue Album „Andrea Berg – 25 Jahre Abenteuer Leben“ mit 25 Lieblingstiteln ihrer Fans, die beim grossen Voting zum Jubiläumsalbum begeistert mitgemacht und für ihre Favoriten gestimmt haben. Das Album vereint Andreas wichtigste und beliebteste Hits und verspricht zudem sieben weitere Überraschungssongs. Und die grosse Live-Überraschung erwartet die Fans dann im Herbst 2017. Denn dass sie live grosse und spektakuläre Shows kann und liebt wie keine andere, hat sie auf zahlreichen ausverkauften Erfolgstourneen bewiesen. Nun aber schenkt sie sich und ihren Fans zum großen Jubiläum eine ganz besonders unvergessliche Konzerterfahrung: Andrea Berg hautnah!

Andrea und ihre Band laden in 11 ausgesuchten Städten und Hallen zu ganz exklusiven Konzerten ein, bei denen sie wirklich hautnah an ihren Fans ist. So wird eine ganz einmalige und intime Atmosphäre entstehen, die Ihnen ein faszinierend neues Erlebnis garantiert – so haben Sie Ihre Lieblingskünstlerin noch nicht erlebt! Mit allen Hits aus 25 Jahren und neuen, berührend intimen Versionen. Gemeinsam Spass haben, eine grossartige Party feiern, all Ihre liebsten Titel mitsingen und einfach dieses Leben lieben und genießen – mit Andrea Berg, ihrer phantastischen Band, mit Fans und Freunden. Seien Sie dabei bei diesem außergewöhnlichen Konzertereignis, das Sie noch lange begleiten und Ihnen ein sehr, sehr glückliches Lächeln ins Gesicht zaubern wird!

Am 21. Oktober gastiert Andrea Berg mit ihrer einmaligen Hautnah-Konzerttournee im Sendegebiet von Radio Melody. Ab 20 Uhr wird das Festspielhaus in Bregenz in ein unvergessliches Schlagerkonzert-Erlebnis verwandelt. Karten können bei Ö-Ticket im Vorverkauf bezogen werden.