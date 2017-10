Andrea Waldis verpasst Coup ganz knapp

Mountainbikerin Andrea Waldis (im blauen Dress) verpasste an der Bahn-EM eine Medaille denkbar knapp (Archivbild) © KEYSTONE/THOMAS HODEL

An der Bahn-EM in Berlin verpasst die Schwyzerin Andrea Waldis eine ganz grosse Überraschung ganz knapp. In der olympischen Disziplin Omnium wird sie sich undankbare Vierte.