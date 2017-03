Andreas Dietrich wird per 1. April «Blick»-Chefredaktor. Dietrich war seit Januar 2014 stellvertretender Chefredaktor der Tageszeitung, wie das Medienunternehmen Ringier am Freitag mitteilte. Er berichtet in seiner neuen Funktion weiterhin an Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe.

(SDA)