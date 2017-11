Andreas Gabalier kommt schon wieder

Dies wurde an der Generalversammlung der FC St.Gallen AG am Dienstagabend bekannt gegeben.

Schon im Juni 2017 füllte der Österreicher das gesamte Stadion, die Stimmung war bei bestem Wetter phänomenal. Nun kommt Gabalier erneut nach St.Gallen. Er freue sich auf ein Wiedersehen, sagte er in einer Videobotschaft, die an der Generalversammlung der FC St.Gallen AG gezeigt wurde. Nur 51 Wochen später kommt Gabalier wieder in die Ostschweiz, das Konzert soll am 9. Juni 2018 stattfinden.

Beim letzten Konzert im Juni 2017 gab es einen Stromausfall:

(red)