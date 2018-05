Andreas Gabalier rockt den Kybunpark St.Gallen mit seinem Open Air!

Andreas Gabalier rockte den Kybunpark. © Raphael Rohner / FM1Today

Zum zehnjährigen Jubiläum des Stadions wartet der Kybunpark mit einem Konzert-Highlight der Extraklasse auf. Am Samstag, 9. Juni 2018, spielt Mister «Hulapalu» Andreas Gabalier in St.Gallen sein einziges Open Air 2018 schweizweit. Ein unvergleichliches Live-Erlebnis für alle Fans des Volks-Rock’n‘Rollers. Die Erfolgsserie des Andreas Gabalier reisst nicht ab: ausverkaufte Arena-Tourneen, monatelange Charts-Platzierungen, Auszeichnungen wie Echo, Bambi, Amadeus und Auftritte in den grössten Stadien – man kann sagen, dieser Mann hat es geschafft. Wir verlosen die letzten Tickets!