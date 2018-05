Andrew Carrington – Zeig mir mehr davon

Der in Berlin lebende Ausnahmesänger Andrew Carrington überliess dabei nichts dem Zufall – so war der Besuch und erfolgreiche Abschluss an der bekannten School of Musical genau das Richtige, um gut gerüstet in die weite Welt zu starten. Mit Titeln wie «Steig ein» und «Jetzt oder nie» platzierte er sich wochenlang hoch in den deutschen Funkcharts. Nun möchte er die vielen Fans mit seiner aktuellen Single «Zeig mir mehr davon» begeistern.

Erfrischend und ehrlich singt er über Emotionen, Sehnsüchte und Gefühle und verbreitet mit seiner mitreißenden Musik sofort gute Laune. (Text: Daxhill)