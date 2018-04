Andrighetto hält Colorado in der Serie

Sven Andrighetto drückt ab © KEYSTONE/FR170661 AP/SANFORD MYERS

Die Colorado Avalanche besiegen die Nashville Predators 2:1 und verkürzen in der Serie auf 2:3. Der Siegtreffer gelingt Sven Andrighetto.In einer turbulenten Schlussphase drehte Colorado ein Spiel, in welchem Nashville nach dem Führungstreffer durch Nick Bonino in der 51.