Andrighetto mit Colorado weiter im Hoch

Den Grundstein zum vierten Sieg im fünften Spiel legte Colorado im Powerplay. Andrighetto spielte dabei eine entscheidende Rolle. Der 24-jährige Zürcher liess sich sowohl beim 1:0 des Schweden Gabriel Landeskog (12.) wie auch beim 2:1 des Kanadiers Tyson Barrie (55.) jeweils den zweiten Assist gutschreiben. Zwischendurch hatte Anaheim in Unterzahl durch Brandon Montour (43.) ausgeglichen.

Bei den Gästen gelangte Reto Berra zu seinem ersten Einsatz für die Ducks. Der Zürcher ersetzte nach dem Startdrittel den verletzten Stammgoalie John Gibson und parierte 19 von 20 Schüssen. Das 1:3 durch Nikita Zadorow zwei Sekunden vor Schluss fiel ins leere Tor.

Für den Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier setzte es mit New Jersey im vierten Spiel die erste Saisonniederlage ab. Die Devils unterlagen den Washington Capitals um den russischen Superstar Alexander Owetschkin zuhause 2:5. Während Owetschkin im fünften Spiel bereits zum neunten mal traf, blieb Hischier ohne Skorerpunkt. Verteidiger Mirco Müller war bei New Jersey erstmals in dieser Saison überzählig. Mann des Spiels war der schwedische Capitals-Verteidiger Nicklas Bäckström mit einem Tor und drei Assists.

Nach drei Siegen zum Auftakt mussten sich auch die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Verteidiger Luca Sbisa erstmals geschlagen geben. Die neu gegründete Franchise aus Nevada führte im Heimspiel gegen die Detroit Red Wings zwar nach 40 Minuten mit 3:2, kassierte aber im Schlussdrittel innerhalb von sechs Minuten drei Tore und verlor letztendlich 3:6. Sbisa liess sich beim Tor zum 3:2 durch Eric Haula (37.) seinen dritten Assists der Saison gutschreiben.

