Andrighetto trifft für Colorado

Sven Andrighetto (am Puck) erzielte für Colorado sein sechstes Saisontor © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

In der NHL siegen in der Nacht auf Sonntag die Mehrzahl der Teams mit Schweizer Spielern. Sven Andrighetto gelingt für Colorado Avalanche das sechste Saisontor. Das Team mit Andrighetto gewann bei den Arizona Coyotes mit 6:2. Andrighetto steuerte das 5:2 in Überzahl zum Erfolg bei.