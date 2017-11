Andrighetto trifft, verliert aber mit Colorado

Die NHL-Teams Colorado Avalanche und Ottawa Senators duellierten sich erneut in der Globen Arena in Stockholm © KEYSTONE/AP TT/JESSICA GOW

Anders als seinem Team, den Colorado Avalanche, läuft es Sven Andrighetto in der NHL weiter sehr gut. Beim 3:4 gegen Ottawa erzielt er seine Skorerpunkte 11 und 12 in dieser Saison. Besonders gut wird Colorado das Gastspiel in Stockholm nicht in Erinnerung bleiben.