Andy Borg feiert Geburtstag!

Was macht einen Schlagersänger heutzutage einzigartig und denn noch erfolgreich? Sind es nur die eingängigen Melodien und Texte der Songs oder doch auch die Persönlichkeit des Interpreten? Wir sind uns sicher, es ist eine Mischung aus allem. Aber wenn ein Künstler neben all dem erwähnten auch noch seinen Humor mit ins Spiel bringt, dann bleibt das besonders gut in Erinnerung. Einer dieser Künstler ist Andy Borg. Der Wiener Sänger überrascht nicht nur mit toller Musik, sondern lässt sich immer wieder mal was Neues einfallen, um seine Fans auf der Bühne zu überraschen.

Heute feiert Andy Borg, der in Passau lebt, seinen 57. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!